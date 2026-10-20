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Ефективни присъди за мъжа и жената, измъчвали и умъртвявали животни в Свищов

Ефективни присъди за мъжа и жената, измъчвали и умъртвявали животни в Свищов
БТА

Вачкова получи две години лишаване от свобода и глоба от 1100 евро, а за Аврамов съдът определи две години и четири месеца затвор и глоба в същия размер

Районният съд в Свищов постанови ефективни присъди за Анита Вачкова и Детелин Аврамов, обвинени в изтезаване и умъртвяване на животни, заснемане на видеоматериали с насилие над тях и продажбата им в порнографски сайтове.

Вачкова получи две години лишаване от свобода и глоба от 1100 евро, а за Аврамов съдът определи две години и четири месеца затвор и глоба в същия размер.

Двамата бяха задържани през февруари след сигнал, подаден от организация за защита на животните.

Според информацията престъпната дейност е продължила около 10 години, през които животни са били подлагани на жестокост, заснемана с цел разпространение и продажба на видеоматериали в интернет.  

Анита Вачкова и Детелин бяха транспортирани от ареста във Велико Търново до сградата на съдебната палата в Свищов, където бяха посрещнати от протестиращи. 

Присъстващите настояха за максимални наказания за двамата. Случаят предизвика силно обществено възмущение заради тежестта на обвиненията и продължителността на предполагаемата престъпна дейност.  Двамата влязоха в съдебната зала с качулки, а заседанието се проведе при закрити врата.  

Обвиненията срещу двамата поставят отново въпроса за ефективността на мерките срещу жестокостта към животните и за наказанията при подобни престъпления.  

Продължителността на предполагаемата дейност — около десетилетие — е сред най-тревожните обстоятелства в случая.

Сигналът на организацията за защита на животните е довел до намесата на органите на реда и последвалото задържане на двамата през февруари. 

Постановените присъди са две години затвор за Анита Вачкова и две години и четири месеца за Детелин Аврамов, като и двамата са глобени с по 1100 евро. 

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