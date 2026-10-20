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Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм

Проектът на Община Петрич за античния град Хераклея Синтика и тематичния парк в Рупите е сред 20-те отличени в наградите „Нов европейски Баухаус“ (NEB Prizes) за 2026 г. Признанието поставя българския проект сред европейските примери за съчетаване на културното наследство, устойчивото развитие и достъпната среда.

Проектът е преминал успешно през конкуренция с над 800 кандидатури, като първоначално е достигнал до финалната селекция от 30 проекта на малки общини в Европа. Церемонията по награждаването се е състояла в Брюксел, а отличието за Петрич е получил лично кметът Димитър Бръчков.

Антично наследство среща съвременния дизайн

Тематичният парк в местността Рупите е разработен като пространство, което обединява археологическите структури, природния ландшафт и съвременния дизайн. Сред основните цели са съхраняването на автентичността на античния град и осигуряването на по-добър достъп за различни групи посетители.

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014–2020 г. и включва дейности за опазване и популяризиране на културното наследство, както и мерки за защита на природните дадености в района.

Римски терми с минерална вода и дигитални преживявания

Сред реализираните елементи на проекта са съвременна интерпретация на римски терми, използващи минералната вода от Рупите, и модерна дигитална зала, която представя историята на Хераклея Синтика чрез съвременни технологии.

Инфраструктурата е изградена върху 31 декара общинска земя и е част от концепция за развитие на археологическия обект и прилежащата територия. Предвижда се посетителското преживяване да се обогатява и чрез културни събития, допълнителни услуги и различни инициативи.

Признание с потенциал за международни партньорства

По време на събитието в Брюксел представители на Община Петрич са участвали в работни панели, на които са представили проекта и приложените практики. Проведени са и срещи с потенциални партньори.

В тазгодишното издание на наградите са участвали кандидати не само от Европа, но и от държави като Бразилия, Япония и Канада. Отличията „Нов европейски Баухаус“ насърчават инициативи, които съчетават устойчивост, естетика и приобщаване на местните общности.

Отличието за Хераклея Синтика е признание за усилията за съхраняване на античното наследство и превръщането му в достъпно културно и туристическо преживяване с потенциал за развитие на региона.

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