Проблеми с Revolut по целия свят: отказани плащания и грешки в приложението

Неизправности в системите на Revolut доведоха до отказани плащания и грешки в мобилното приложение, съобщават потребители. Засегнати са както операциите през приложението, така и разплащанията с карти на компанията. Необанката обслужва над 1,3 млн. клиенти в България.

За възникналите затруднения стана ясно и от актуализациите в страницата на Revolut за състоянието на услугите. Първоначално в продължение на около час там не се отчитаха проблеми, но впоследствие бяха отбелязани частични нарушения в работата на 30 услуги. Отделно в Reddit профила RevolutSupport беше публикувано автоматично съобщение за проблеми с множество услуги и за работата по отстраняването им.

В социалните мрежи се появиха съобщения, в които се посочва, че парите и данните на клиентите не са засегнати.

Междувременно платформи за проследяване на онлайн неизправности отчитат нарастващ брой сигнали за затруднения с услугите на компанията от различни части на света. DownDetector регистрира първите оплаквания малко преди 9:00 ч. българско време, като впоследствие броят им се увеличава. Картата на StatusGator показва, че сигналите са предимно от Европа, но има и такива от САЩ, Япония и Австралия.