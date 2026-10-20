Българка от потопена Испания: Беше страшно, хора стояха блокирани по покривите

"Градът беше потопен. Бяхме предупредени за жълт код, а след това и за червен, но никой не вярваше, че ще се изсипе толкова много дъжд." Така българката Цветелина Иванова, която живее в испанския град Олива, описа пред NOVA опустошителните наводнения, причинени от бурята "Адам".

По думите ѝ най-тежките моменти са били през нощта, когато улиците са се превърнали в реки само за минути.

"Всичко се случи през нощта – най-вече между 4:30 и 5:00 ч. Улиците се напълниха с вода за броени минути. Имаше много хеликоптери, хора стояха блокирани по покривите на имотите си и се наложи да бъдат евакуирани", разказа Иванова.

Българката допълни, че в спасителните операции са участвали и военни камиони, а въпреки тежката обстановка организацията е била добра.

Олива е сред най-сериозно засегнатите населени места в Източна Испания. На места водата е достигнала до кръста на хората, а две от жертвите на стихията са възрастни жители на града, които не са успели да се спасят.

Общо най-малко четирима души са загинали вследствие на наводненията в страната. Над 2100 души са евакуирани, а повече от 800 хиляди жители са получили нареждане да останат по домовете си.

За 48 часа на места са паднали над 700 литра дъжд на квадратен метър. Наводненията са отнесли автомобили, прекъснали са пътни връзки и са наложили отмяната на учебните занятия за над 100 хиляди ученици.

Бедствието събуди болезнените спомени за катастрофалните наводнения във Валенсия отпреди две години, при които загинаха над 230 души.