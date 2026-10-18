Нова жертва на потопа в Испания: Придошла река отнесе майка

Жена загуби живота си, след като бе завлечена от придошла река по време на силни валежи в испанката автономна област Каталуния, предава Ройтерс, позовавайки се на местната администрация. С този трагичен случай общият брой на жертвите от наводненията през изминалите две седмици в страната достигна пет души.

Инцидентът е станал снощи в градчето Кабрера де Мар, разположено на около 27 километра северно от Барселона. 35-годишната майка е била отнесена от стихията, докато се опитвала да прекоси речното корито заедно с децата си, нарушавайки официалните призиви на властите гражданите да стоят далеч от водоемите.

Кметът на Кабрера де Мар Оскар Фернандес заяви пред журналисти, че жената е била на баскетболен мач, по време на който хората са били помолени да не напускат съоръжението заради проливния дъжд.

Каталунските спасителни служби издадоха предупреждение за ограничаване на пътуванията само до най-наложителните, като част от шосетата останаха блокирани, а железопътният транспорт премина на разреден график. Днес сутринта от Службата за гражданска защита съобщиха, че тялото на изчезналата жена е било открито в морето.

Учените посочват, че климатичните промени и затоплянето на атмосферата, която задържа повече влага, правят наводненията в Европа все по-чести. Испания се явява сред най-сериозно потърпевшите държави, допълва Ройтерс. Освен североизточните части, сериозни щети претърпяха и градовете Валенсия, Аликанте и Алмерия, където пороите наводниха жилищни сгради, затвориха пътища и повлякоха десетки автомобили.

"Започна да вали, стана много бързо. Този поток носеше много вода и се напълни наистина бързо. Проблемът беше, че имаше коли по средата на магистралата. Те бяха отнесени от водата", разказа пред местната телевизия "Каналсур" (Canalsur) Беатрис Мендоса, собственичка на търговска оранжерия в Алмерия, която беше унищожена от дъжда.

Агенцията припомня, че през август други две възрастни жени загинаха при наводнения и свлачища в селски район близо до Понтеведра в автономната област Галисия, разположена в северозападния край на Испания. Тогава за седем испански провинции бе обявен жълт код за опасни бури. Природното бедствие през лятото последва след период на рекордни горещини, които бяха предизвикали серия от унищожителни горски пожари.