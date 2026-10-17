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Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул
АП/БТА

Всеки от пострадалите ще получи около 180 евро, а властите започват събаряне на опасни сгради край речните корита

Около 5000 души, пострадали от тежките наводнения в Истанбул, ще получат по 10 000 турски лири, или приблизително 180 евро, обезщетение от държавата. Изплащането на средствата ще започне в понеделник, 19 октомври, съобщи валията на Истанбул Давут Гюл, цитиран от ТРТ Хабер.

Четирима души са загинали при бедствието, сред които 14-годишно момче и трима мъже. Други трима все още са в неизвестност, като спасителните екипи продължават издирването им. Двама от изчезналите са турски граждани, а третият е от Туркменистан.

Най-сериозно засегнат е квартал Аязага в район Саръйер, където проливните дъждове на 14 и 15 октомври предизвикаха тежки наводнения. На места количеството на валежите е достигнало между 180 и 273 литра на квадратен метър.

Въпреки че през последната нощ не е валяло, опасността не е напълно отминала. Властите предупреждават за възможни свлачища и нови наводнения заради силно напоената почва.

"Предприемаме евакуиране на гражданите, които са в рисковите райони", заяви Давут Гюл, като уточни, че по-голямата част от дейностите по отводняване вече са приключили.

Междувременно започва събарянето на опасни постройки, изградени върху или край коритото на река Деребою, чието преливане причини сериозни щети.

"В зависимост от оценките на експертите ще бъдат разрушени всички сгради, построени върху или покрай коритата на реките и в други райони", посочи валията.

Турското правителство подготвя и проект за градско обновяване в Аязага, който предвижда премахване на рисковите сгради и изграждане на нови.

Според специалисти застрояването на речните корита и големите бетонирани площи са сред факторите, които засилват последствията от екстремните валежи.

Очаква се в понеделник властите да представят и обобщена оценка на материалните щети от наводненията.

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