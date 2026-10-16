„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

Четирима души са загинали при тежките наводнения в Турция, а други петима продължават да бъдат издирвани. Седем пострадали остават на болнично лечение след мощната буря, която връхлетя южната ни съседка в четвъртък.

Сред хората, преживели стихията в Истанбул, е българинът Атанас Лазаров, който разказа за драматичните часове в ефира на NOVA.

„Оцеляхме като по чудо. Бяхме в окото на бурята“, сподели той.

„За минути всичко се промени“

По думите на Лазаров проливният дъжд започнал внезапно, а улиците бързо се оказали под вода.

„Качихме се на такси и час и половина пътувахме до хотела. През това време магистралата се превърна в река“, разказа българинът.

Силните валежи предизвикаха сериозни наводнения в части от Турция и Гърция, като стихията причини човешки жертви и наложи издирването на изчезнали хора.

Истанбул постепенно се връща към нормалния си ритъм

След драматичните събития обстановката в турския мегаполис започва да се успокоява.

„Днес е доста по-спокойно. Градът се връща към своя обичаен ритъм“, заяви Лазаров.

Въпреки подобряването на ситуацията последиците от природното бедствие остават тежки, а издирването на петимата изчезнали продължава.