Министър Шишков: Васил Терзиев отсъства от срещите за строежа на Околовръстното шосе

"Последният участък от Софийския околовръстен път вече е одобрен, а за затварянето на целия кръг остават още 8 километра".

Това заяви регионалният министър арх. Иван Шишков пред НОВА ТВ. Той коментира проблемите с пътната инфраструктура, обществените поръчки за мантинели и ситуацията в държавното дружество „Автомагистрали“. По думите му е подписана заповедта за одобряване на последния участък от трасето.

"Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя тръжната документация, като очакванията са процедурата да бъде обявена в началото на следващата година. момента вече имаме хоризонт и аз считам, че Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се справи“.

Той припомни, че през 2023 г., в последните дни на служебния си мандат като регионален министър, е бил одобрен подробният устройствен план за предходен участък с дължина около 6,5 километра. За новия участък предстоят техническо проектиране, отчуждителни процедури и подготовка за строителство. Шишков уточни, че държавата ще трябва да отчужди значителна част от трасето, а Столичната община има ангажименти за отделни терени, където пътят навлиза в градската среда. Той подчерта, че изграждането не трябва да се ограничава само до пътното платно, а трябва да включва и необходимата инфраструктура около него.

По време на разговора бе засегната и проблемна фуга на Софийския околовръстен път, за която Столичната община е получила множество сигнали от граждани за нанесени щети по автомобили.

Според информацията, представена от Шишков - общината и АПИ не могат да постигнат съгласие кой трябва да организира ремонта. Шишков заяви, че проблемът ще бъде отстранен, но обърна внимание на по-широкия въпрос за поддръжката на пътищата, за които отговорността се споделя между държавата и общината.

„Ние в момента нямаме подписано споразумение със Столична община, за което работихме, както казах, и то лично аз съм работил, за това по какъв начин трябва да се поддържат тези пътища, които са в отношение между АПИ и Столична община“.

По думите му разговорите между институциите са били добронамерени, но липсата на окончателно споразумение затруднява решаването на подобни проблеми. Шишков отправи призив към Столичната община да бъде подписано необходимото споразумение, за да има ясно разпределение на отговорностите.

Регионалният министър коментира и напредъка по автомагистрала „Струма“.

По думите му за един от участъците извън Кресненското дефиле вече е одобрен подробен устройствен план и са започнали действия по отчуждаване на терени за следващата част от трасето. За обхода на Кресна той посочи, че договорният срок за завършване е до края на следващата година.

„Надявам се строителите да завършат по-рано“.

Той уточни, че строителството напредва, но призна, че е възможно проблемът с трафика временно да се премести към друг участък, където пътят отново се стеснява. Според него трайното решение на затрудненията с трафика ще дойде с изграждането на цялата автомагистрала „Струма“. Шишков постави въпроса и в по-широк контекст, като заяви, че България има нужда от изграждането на значителна част от липсващата магистрална мрежа.

По време на разговора се коментира и скандалът за договорите за доставка и монтаж на мантинели. Поводът е сигнал до прокуратурата, внесен от ДПС, в който се настоява за проверка на обществените поръчки и се твърди, че методика за индексация, прилагана по време на служебния кабинет с премиер Гълъб Донев, е довела до оскъпяване на договорите с над 160%. В контекста на този спор Шишков защити действията на служебните кабинети, в които е участвал, и заяви, че според него атаките са свързани с нарушени икономически интереси.

„Ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за един милиард. Спомняте ли си? Оттук нататък ние казахме: не, не, ние няма да работим по този начин“.

По думите му първоначалните процедури за мантинелите са проведени по времето на правителството на Кирил Петков, а последващи анекси към договорите са подписвани през 2024, 2025 г. и в началото на 2026 г. Шишков твърди, че при три от шестте района стойностите по договорите са надхвърлили допустимия праг от 50% и че са извършвани възлагания над определените суми.

„За три от тях договорите са надвишавани по закон. Могат да бъдат надвишавани 50% от стойността. Надвишавани са над 50%“.

Според него тези обстоятелства трябва да бъдат проверени от компетентните органи. Шишков направи разграничение между отделните райони и посочи, че надвишаванията, за които говори, са в три района в Южна България. В разговора беше спомената и пловдивската фирма „Юпитер 5“ ООД, но не бяха представени документи, които сами по себе си да установяват вина на конкретно дружество.

Той заяви, че очаква Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да изяснят случая и да се стигне до търсене на наказателна отговорност, ако бъдат установени престъпления.

Шишков обясни, че държавното дружество „Автомагистрали“ се подготвя да извършва подмяната на мантинели със собствен ресурс, след като са били закупени машини и са назначени работници. По думите му дружеството е започнало и преговори, като е закупило ограничено количество мантинели от турска фирма.

Шишков коментира и въпросът за оставката на ръководителя на „Автомагистрали“, както и за избора на инженер Николета Бачева за изпълнителен директор.

Той заяви, че оставката е подадена по лични причини и че няма информация човекът да е бил подложен на натиск. Той отхвърли и твърденията, че Николета Бачева е била отстранена от дружеството по време на неговия мандат, а впоследствие върната на ръководна позиция.

„Дамата, за която говорите, беше в борда на директорите. Тогава, когато бордът на директорите беше пет човека, което означава, че тя е била в мой избор“.

По думите му впоследствие съставът на борда е бил намален от петима на трима души с цел икономии, но Бачева е останала да работи в „Автомагистрали“.

Той отново свърза атаките срещу дружеството с действията по прекратяване на поръчката за мантинели.

Бившият регионален министър коментира и липсата на окончателни резултати по проверки за качеството на пътното строителство, включително случая със Северната скоростна тангента, за който преди години представи публично демонстрация с макет на ябълка, за да покаже разликата между проектната и действителната дебелина на асфалта. Той припомни, че е настоявал пред прокуратурата проверките да бъдат доведени докрай, без да се заличават следи от евентуални нарушения.

Шишков свърза възможността за по-ефективно разследване на подобни случаи и с необходимостта от промени в съдебната система, включително избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Той заяви, че при необходимост отново би потърсил прокуратурата с искане за напредък по преписките.