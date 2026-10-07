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Терзиев към Шишков: Държавата дължи 20 млн. евро на София, нека започнем оттам

Терзиев към Шишков: Държавата дължи 20 млн. евро на София, нека започнем оттам
БТА

Кметът на София постави три конкретни теми пред МРРБ - програмата за саниране, фонд "Благоустройство" и държавното финансиране за вече готови инфраструктурни проекти.

Кметът на София Васил Терзиев постави три конкретни теми, по които очаква действия от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след като министър Иван Шишков заяви, че ведомството започва "активно да решава проблемите на София".

"Чудесно. Имам три конкретни предложения откъде да започнем", заяви Терзиев.

Първата тема е програмата за саниране. Според столичния кмет гражданите все още чакат яснота кога окончателно ще бъде приет Националният план, кога ще стартира програмата и кога реално ще могат да кандидатстват.

Втората тема е създаването на фонд "Благоустройство", който да насочва част от стойността, създавана от новото строителство, обратно към кварталите чрез инвестиции в улици, детски градини, училища, паркове и друга публична инфраструктура. Шишков също заяви готовност МРРБ да работи по подобен фонд.

Третият въпрос е държавното финансиране за инфраструктурни обекти в София. По думите на Терзиев държавата все още дължи на Столичната община около 20 млн. евро по вече изпълнени обекти, а за 88 одобрени проекта все още няма подписани споразумения.

"Ако ще решаваме активно проблемите на София, можем да започнем оттам – държавата да плати вече изпълненото и да изпълни ангажиментите си към готовите проекти", заяви кметът.

От МРРБ съобщиха ден по-рано, че предстои подписването на 88 нови споразумения за инфраструктурни обекти в столицата и че всички верифицирани до момента проекти са разплатени, докато документи по някои от най-големите обекти все още се обработват.

Терзиев отново постави и темата за по-голяма финансова самостоятелност на общините.

"Щом министър Шишков иска активно да решава проблемите на София - добре дошъл. Работа има. Хайде да благоустроим отношенията между държавата и София с реална работа, вместо да ги санираме с PR акции", заяви столичният кмет.

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