Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Утре в София се срещат външните министри на Северна Македония и България

Утре в София се срещат външните министри на Северна Македония и България

Срещата между Тимчо Муцунски и Велислава Петрова-Чамова е потвърдена, разговорите ще се проведат в рамките на срещата за Коридор 8

Двустранната среща между министрите на външните работи на Северна Македония и България Тимчо Муцунски и Велислава Петрова-Чамова ще се проведе утре в София, научи Таралеж  от свои дипломатически източници.

Разговорът ще се състои в рамките на министерската среща, посветена на Коридор 8, като се очаква двамата министри да обсъдят двустранните отношения, европейската интеграция на Северна Македония и въпросите, които през последните години са в центъра на отношенията между София и Скопие.

По информация на Таралеж срещата е официално потвърдена от българската страна, докато окончателният формат и организацията на разговора се доуточняват между двете делегации.

Самият факт, че Муцунски и Петрова-Чамова ще проведат двустранен разговор, се разглежда като възможност за възстановяване на по-интензивния политически диалог между София и Скопие след период на сериозно напрежение и взаимни критики.

Очаква се северномакедонската страна да постави акцент върху необходимостта от диалог и добросъседски отношения, както и върху стремежа на страната да продължи процеса на европейска интеграция. София от своя страна се очаква да настоява за изпълнение на вече поетите ангажименти и за реален напредък по въпросите, договорени в рамките на европейския процес.

Срещата се провежда в момент, когато отношенията между двете държави отново са под силно политическо напрежение, а европейската перспектива на Северна Македония остава тясно свързана с изпълнението на условията, договорени между София и Скопие.

Един от основните въпроси продължава да бъде конституционната промяна, предвиждаща включването на българите сред народите, посочени в Конституцията на РС Македония. България настоява това условие да бъде изпълнено в рамките на европейския процес, докато северномакедонското правителство търси гаранции, че след извършването на промените няма да бъдат поставяни нови двустранни условия пред европейския път на страната.

Допълнителна тежест на утрешните разговори дава и Коридор 8, който трябва да свърже Северна Македония, България и Албания и от години е представян като един от стратегическите инфраструктурни проекти за региона.

За София реализацията на коридора има значение както за транспортната свързаност, така и за икономическото и политическото сближаване между двете държави. За Скопие проектът е възможност за по-добра връзка с българските пристанища и европейските транспортни коридори.

Вчера северномакедонският премиер Християн Мицкоски заяви, че очаква разговор между двамата министри, но изрази скептицизъм относно възможността срещата сама по себе си да доведе до бърз пробив в отношенията.

Днес обаче потвърждението за провеждането на разговора вече е факт, а вниманието е насочено към това дали София и Скопие ще използват срещата за започване на по-съдържателен политически диалог.

От резултата на разговорите ще стане ясно и дали двете страни могат да намерят общ език по най-чувствителните въпроси – европейската интеграция на Северна Македония, изпълнението на договорените ангажименти и бъдещето на двустранните отношения.

За Таралеж източници, запознати с подготовката на срещата, посочват, че основната цел на разговорите е да бъде запазен каналът за политически диалог и да се избегне ново задълбочаване на напрежението между София и Скопие, но нищо съществено няма да се случи или промени и България ще остане на своите принципни и ясни позиции.

Още по темата

Мицкоски: Очаквам "диалог на кон" на срещата между външните министри на Северна Македония и България

Мицкоски: Очаквам "диалог на кон" на срещата между външните министри на Северна Македония и България

Муцунски: Между България и РСМ има „фундаментална липса на доверие“

Муцунски: Между България и РСМ има „фундаментална липса на доверие“

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Водещи

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 11 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 25 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 34 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 45 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 54 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 59 минути
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

  • Преди 1 час
Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

  • Преди 1 час