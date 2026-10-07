Утре в София се срещат външните министри на Северна Македония и България

Двустранната среща между министрите на външните работи на Северна Македония и България Тимчо Муцунски и Велислава Петрова-Чамова ще се проведе утре в София, научи Таралеж от свои дипломатически източници.

Разговорът ще се състои в рамките на министерската среща, посветена на Коридор 8, като се очаква двамата министри да обсъдят двустранните отношения, европейската интеграция на Северна Македония и въпросите, които през последните години са в центъра на отношенията между София и Скопие.

По информация на Таралеж срещата е официално потвърдена от българската страна, докато окончателният формат и организацията на разговора се доуточняват между двете делегации.

Самият факт, че Муцунски и Петрова-Чамова ще проведат двустранен разговор, се разглежда като възможност за възстановяване на по-интензивния политически диалог между София и Скопие след период на сериозно напрежение и взаимни критики.

Очаква се северномакедонската страна да постави акцент върху необходимостта от диалог и добросъседски отношения, както и върху стремежа на страната да продължи процеса на европейска интеграция. София от своя страна се очаква да настоява за изпълнение на вече поетите ангажименти и за реален напредък по въпросите, договорени в рамките на европейския процес.

Срещата се провежда в момент, когато отношенията между двете държави отново са под силно политическо напрежение, а европейската перспектива на Северна Македония остава тясно свързана с изпълнението на условията, договорени между София и Скопие.

Един от основните въпроси продължава да бъде конституционната промяна, предвиждаща включването на българите сред народите, посочени в Конституцията на РС Македония. България настоява това условие да бъде изпълнено в рамките на европейския процес, докато северномакедонското правителство търси гаранции, че след извършването на промените няма да бъдат поставяни нови двустранни условия пред европейския път на страната.

Допълнителна тежест на утрешните разговори дава и Коридор 8, който трябва да свърже Северна Македония, България и Албания и от години е представян като един от стратегическите инфраструктурни проекти за региона.

За София реализацията на коридора има значение както за транспортната свързаност, така и за икономическото и политическото сближаване между двете държави. За Скопие проектът е възможност за по-добра връзка с българските пристанища и европейските транспортни коридори.

Вчера северномакедонският премиер Християн Мицкоски заяви, че очаква разговор между двамата министри, но изрази скептицизъм относно възможността срещата сама по себе си да доведе до бърз пробив в отношенията.

Днес обаче потвърждението за провеждането на разговора вече е факт, а вниманието е насочено към това дали София и Скопие ще използват срещата за започване на по-съдържателен политически диалог.

От резултата на разговорите ще стане ясно и дали двете страни могат да намерят общ език по най-чувствителните въпроси – европейската интеграция на Северна Македония, изпълнението на договорените ангажименти и бъдещето на двустранните отношения.

За Таралеж източници, запознати с подготовката на срещата, посочват, че основната цел на разговорите е да бъде запазен каналът за политически диалог и да се избегне ново задълбочаване на напрежението между София и Скопие, но нищо съществено няма да се случи или промени и България ще остане на своите принципни и ясни позиции.