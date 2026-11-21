Спартак и Черно море завършиха наравно 0:0 в дербито на Варна. Двубоят беше от 15-ия кръг на Първа лига. Двата отбора изиграха интересен мач, в който преобладаваше битката и закономерно взеха по една точка на "Коритото".

След тази среща "соколите" са седми със 17 точки, докато "моряците" са девети с три точки по-малко.

Двубоят започна равностойно, като двата тима си размениха по един точен удар, който не затрудни вратарите. В 21-ата минута Селсо Сидни пусна извеждащ пас към Георги Лазаров, който прекара топката между краката на Пламен Илиев, но попадението не бе зачетено заради засада.

До края на полувремето нито един от двата отбора не застраши противниковата врата.

В 58-ата минута Жота Лопеш засече центриране в наказателното поле, но не намери добре топката и я прати в аут.

В 87-ата минута Пламен Илиев не се затрудни да улови удар от воле на Алекс Колев.