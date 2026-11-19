Нападателят на Спартак Варна Чидера Окох се закани на Черно море преди градското дерби между двата отбора в събота. Нигериецът, който играе за "соколите" под наем от Ботев Пловдив, се намира в добра форма, след като вкара два гола за успеха над Арда с 3:2.

„Мисля, че най-добрият подарък, който можем да направим на феновете, е да им подарим трите точки. Да дадем всичко от себе си на терена и да спечелим срещу Черно море. Мисля, че това е най-важният мач за привържениците, защото е варненското дерби. Затова е нужно да извадим всичко от себе си за успех. Очаквам победа, която да бъде придружена от добра игра“, заяви Окох пред страницата на клуба във Фейсбук.