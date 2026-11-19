„Наблюдавайте внимателно днешната сесия на Столичния общински съвет. Ако има икономическо мнозинство, то очевидно се разширява".

Това написа във Facebook общинският съветник Ваня Григорова. Според нея на днешното заседание ще стане ясно дали се оформя по-широко мнозинство около кмета на София Васил Терзиев и неговата политическа група.

Григорова прогнозира, че ПП-ДБ ще получат подкрепа за свои предложения и решения, свързани с управлението на столицата.

„Обзалагам се, че г-н Терзиев и ПП-ДБ ще получат своето и в бордовете, и през решението за скейта, и през решението за „Топлофикация“, което е прелюдия към концесия“, пише тя.

Тя обръща специално внимание на ситуацията около „Топлофикация София“, като свързва предстоящото решение на общинския съвет с проблемите, които в момента изпитват столичани.

„И това докато половин София няма парно и топла вода“, посочва Григорова. По думите ѝ ситуацията поставя въпроси за приоритетите на Столичния общински съвет и начина, по който се вземат решенията за ключови общински дружества.

Общинският съветник прави връзка и между днешните политически процеси в СОС и съдебното дело, свързано с избора на Васил Терзиев за кмет на София.

„Случайно или не, но не за първи път преди такива събития съдът излиза с решения по делото за изборите в София“.

Тя поздравява Васил Терзиев за съдебния успех, но едновременно с това отправя критика към начина, по който според нея се променят политическите отношения в общинския съвет.

„Честитя на г-н Терзиев и двете – и разширяването на мнозинството, и успеха в съдебната зала“.

В заключение Григорова отправя остро политическо послание към управляващите в столицата: „Но нека се има предвид, че когато всички са на власт, гражданите са в опозиция".

Публикацията идва на фона на важни решения за управлението на София и общинските дружества, които предстои да бъдат обсъдени от Столичния общински съвет. Според Григорова гласуванията ще покажат дали действително се оформя ново мнозинство около Терзиев и какви ще бъдат политическите договорености зад него.