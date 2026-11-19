Почина барабанистът Владимир Георгиев, известен в музикалните среди като Владо Поп а. Новината съобщиха колегите му от група "Уикеда" с публикация в официалния си профил във Facebook.

"Попе, много рано си тръгна, приятелю… Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел. Почивай в мир! Винаги ще си останеш един от нас", написаха музикантите от "Уикеда".

Владимир Георгиев е роден на 2 юли 1964 г. и е един от познатите барабанисти на българската пънк и рок сцена. Той е първият барабанист на група "Контрол", а в музикалната си кариера е свирил с редица български формации, сред които "Холера", "Фикс", "Конкурент" и КГБ.