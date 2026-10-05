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Отиде си рокаджията Ицо Петрофф

Отиде си рокаджията Ицо Петрофф
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Творческият му път започва още в младежките години, преминава през Естрадния отдел на Българската държавна консерватория и сътрудничеството с оркестъра на Никола Чалашканов, за да достигне до 1991 г., когато основава рок групата „Татко Кристофър“

Българската рок сцена загуби едно от най-колоритните си и провокативни имена. На 5 октомври 2026 г. почина музикантът Ицо Петрофф (Христо Петров), като скръбната вест бе споделена от неговите близки в официалния му профил във Facebook.

Роден на 9 януари 1952 г. в София, той посвещава над половин век на музикалното изкуство. Творческият му път започва още в младежките години, преминава през Естрадния отдел на Българската държавна консерватория и сътрудничеството с оркестъра на Никола Чалашканов, за да достигне до 1991 г., когато основава рок групата „Татко Кристофър“.

През годините той се изявява успешно като изпълнител, композитор и продуцент.

Ицо Петрофф беше популярен сред обществеността не само с приноса си към музиката – включително участието в националната селекция за „Евровизия 2009“ – но и със своя ексцентричен образ и безкомпромисна откровеност за шоубизнеса у нас. Той остави следа и в литературата като автор на шест книги, сред които емблематичните „Кралят Рок е гол“ и „Тайните на гей елита“.

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