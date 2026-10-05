Почина големият треньор по лека атлетика Злати Иванов

Един от най-добрите треньори в историята на българската лека атлетика Злати Иванов почина в Сливен на 83-годишна възраст.

Иванов започва спортния си път като състезател в мятането на чук, но изгражда успешна треньорска кариера в бяганията на средни и дълги разстояния.

Под негово ръководство Христо Калайджиев поставя национален рекорд на 5000 метра. Иванов работи и с Димитър Димитров-Гейзата, който постига редица успехи на писта и в крос кънтри на национално и балканско ниво през 80-те и 90-те години.

По-късно Злати Иванов се завръща към хвърлянията като треньор на Георги Иванов. Под негово ръководство талантът печели световните титли в тласкането на гюле при юношите до 18 години в Дебрецен през 2001-а и до 20 години в Гросето през 2004-а. Впоследствие Георги Иванов подобрява и националните рекорди за мъже в зала и на открито.

Поклонението пред Злати Иванов ще се състои на 6 октомври от 11:00 часа в храм „Свети Никола“ в Сливен.

Българската федерация по лека атлетика изказа съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му!