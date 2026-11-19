60-годишна жена е пострадала, след като е била блъсната от полицейска патрулка на пешеходна пътека в Ямбол, съобщава местното издание „Свободен глас“.

По информация на медията жената е получила сериозни травми, сред които седем счупени ребра. След инцидента тя първоначално е била прегледана в лечебно заведение в Ямбол, където не са били установени фрактури. Впоследствие е потърсила медицинска помощ и в други две лечебни заведения, където счупванията са били потвърдени.

По информация на изданието съпругата на полицейския служител, участвал в произшествието, работи в съда в Ямбол.

Самото обстоятелство не е доказателство за нарушение или намеса в разследването, но според публикацията поставя въпроса за необходимостта от пълна прозрачност и гаранции за безпристрастното изясняване на случая.

Към момента публично достъпната информация не дава отговор на всички въпроси – при какви точно обстоятелства патрулката е ударила жената, каква е била скоростта на автомобила, какви са резултатите от проверката на водача и има ли образувано досъдебно производство.

Очаква се компетентните институции да изяснят причините за произшествието и да установят има ли нарушение от страна на полицейския служител.