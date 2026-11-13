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Пешеходец загина при катастрофа във Варна

Пешеходец загина при катастрофа във Варна
БТА

Лека кола е ударила 75-годишен мъж, който по първоначални данни е преминавал през пътното платно на неразрешено за това място

Пешеходец е загинал при пътен инцидент във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Сигналът за инцидента е получен в 11:00 часа. Съобщено е за пътнотранспортно произшествие на бул. „Васил Левски“ срещу бившия стадион „Юрий Гагарин“ в посока курорта Златни пясъци.

Лека кола е ударила 75-годишен мъж, който по първоначални данни е преминавал през пътното платно на неразрешено за това място.

В резултат на удара пешеходецът е починал на място.

В края на август във Варна при пътен инцидент загина пешеходка, пресичала на зелен за нея светофар, която бе блъсната от товарен автомобил.

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