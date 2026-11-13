Ивайло Мирчев: Противоречието в политическото поведение на Радев е устойчив стил

Противоречието в политическото поведение на Радев е устойчив стил. Това пише в публикация във Фейсбук съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

"Да си спомним как Радев подкрепи дизеловата сделка между Тръмп и Путин, разграничавайки се от европейската позиция, посочва депутатът.

"Според „Билд“ сред обсъжданите руски предложения са Финландия да напусне НАТО, балтийските държави да останат без натовски бази, а Молдова да бъде федерализирана. Описаните условия показват как преговорите за Украйна могат да се превърнат в пазарлък за суверенитета на други държави.

Вчера в Дъблин Радев заяви, че държавите не могат да бъдат принуждавани отвън да променят съюзническия си избор. След това обаче България подкрепи с резерви европейска декларация, която утвърждава именно свободния избор на съюзи.