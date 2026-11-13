Ивайло Мирчев: Противоречието в политическото поведение на Радев е устойчив стил
Да си спомним как Радев подкрепи дизеловата сделка между Тръмп и Путин, разграничавайки се от европейската позиция, посочва депутатът
Противоречието в политическото поведение на Радев е устойчив стил. Това пише в публикация във Фейсбук съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев.
"Да си спомним как Радев подкрепи дизеловата сделка между Тръмп и Путин, разграничавайки се от европейската позиция, посочва депутатът.
"Според „Билд“ сред обсъжданите руски предложения са Финландия да напусне НАТО, балтийските държави да останат без натовски бази, а Молдова да бъде федерализирана. Описаните условия показват как преговорите за Украйна могат да се превърнат в пазарлък за суверенитета на други държави.
Вчера в Дъблин Радев заяви, че държавите не могат да бъдат принуждавани отвън да променят съюзническия си избор. След това обаче България подкрепи с резерви европейска декларация, която утвърждава именно свободния избор на съюзи.
Противоречието в политическото поведение на Радев е устойчив стил: категорични заявления пред камерите, последвани от резерви и неяснота при общата европейска позиция.
Около 40 държави подкрепят инициативата. Какво точно оспорва Радев? Ще го изслушаме в парламента. Гражданите имат право да знаят възраженията и предложената редакция.
Защо това е важно? Да си спомним как Радев подкрепи дизеловата сделка между Тръмп и Путин, разграничавайки се от европейската позиция. Какъв е резултатът? И трите танкера, насочени към САЩ, са сменили курса, без да осъществят обещаните доставки.
Разминаването е показателно. За сделка с Путин Радев намери готовност да застане срещу европейската позиция. Когато около 40 държави подкрепят общи принципи за сигурност, включително правото сами да избираме съюзите си, той излиза с резерви.
Какъв е критерият му? Защо търговска договорка с Москва заслужава доверие, а общата защита на европейския суверенитет изисква уговорки? Защо е толкова уверен, когато подкрепя сделка с Путин, и толкова подплашен, когато трябва да отстоява позиция заедно със съюзниците ни?
Самостоятелната позиция изисква аргументи и вярна преценка. При дизеловата сделка резултатът опровергава изцяло преценката му. При декларацията за сигурност чакаме конкретно обяснение за резервите.
Поведение на Радев демонстрира доверие към Кремъл и колебание към собствените ни съюзници. България не може да поверява сигурността си на подобен двоен стандарт. Когато той определя държавните решения, неадекватната политическа преценка се превръща в реална заплаха за националния интерес", пише Мирчев.