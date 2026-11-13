Благомир Коцев с емоционална равносметка за три години начело на Варна

„Дългите месеци в ареста трябваше да ме пречупят и да спрат работата ни за промяната на града. Не успяха“.

С тези думи кметът на Варна Благомир Коцев направи равносметка по повод третата годишнина от началото на мандата си.

В емоционално послание в профила си във Фейсбук той коментира трудностите, през които е преминал, престоя си в ареста, протестите в негова подкрепа и битката за промяна в управлението на морската столица.

„Това не бяха обикновени три години на управление. Паралелно с огромната работа и трудните решения водихме и битка за справедливост. Битка, която придоби и лично измерение“.

По думите му протестите, започнали във Варна и София, постепенно са намерили отзвук в цялата страна. Според него случаят е придобил много по-широко значение, превръщайки се в символ на правото на гражданите да отстояват позициите си, без да се страхуват от властта.

„Казват, че много неща в България започват във Варна. Тук се сблъскаха интереси, които дълго време са смятали, че градът им принадлежи. И тук получиха отказ“.

Той отправи и остро послание за начина, по който според него са се вземали решения за бъдещето на града.

„За мен тази битка винаги е била за нещо просто. Варна, в която правилата са едни и същи за всички. В която решенията се вземат на светло, в институциите, а не в задни стаи. Знам как изглеждат тези стаи. Знам как звучат предложенията в тях. И знам цената на отговора „не““.

Кметът заяви, че иска Варна да бъде град, в който морето е достъпно за всички, кварталите не се задушават от презастрояване, а младите хора виждат бъдещето си.

„Остава ми една година от този мандат. Ще я изкарам така, както започнах - с изправен гръб и с лице към хората“, категоричен е той.

Коцев благодари на всички, които са го подкрепяли и не са се отказали от убеждението, че Варна може да бъде управлявана по различен начин.

В заключение той очерта и част от приоритетите си за оставащата година от мандата - нов градоустройствен план, финансиране за инфраструктура, градски транспорт, здравеопазване и чистота.

„Продължаваме напред заради Варна и заради правото ни да живеем свободно!“, завърши посланието си Благомир Коцев.