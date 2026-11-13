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ДБ настоява да бъдат чути исканията на родители на деца с увреждания

ДБ настоява да бъдат чути исканията на родители на деца с увреждания
Снимка: БТА

Предложените промени за личните асистенти да бъдат изтеглени още днес, призовават от формацията

По инициатива на "Демократична България", днес в Народното събрание се проведе среща с родители на деца с увреждания, на която бяха обсъдени предложените от "Прогресивна България" промени в Закона за личната помощ, с които на практика се намаляват възнагражденията за личните асистенти и техните права.

Родителите на деца с увреждания и лични асистенти поискаха незабавно оттегляне на законопроекта и изразиха готовност за протестни действия.

След като вчера от ДБ се обявиха срещу промените, на срещата Елисавета Белобрадова потвърди настояването на парламентарната група за незабавно оттегляне на предложените промени.

"Категорично настояваме още днес да бъде изтеглен законопроектът. Не да се поправя между първо и второ четене, а да бъде изтеглен веднага. Той е непоправим," заяви Белобрадова.

По-рано през деня, депутатите от ДБ подкрепиха и гражданския протест на майки на деца с увреждания, който се проведе пред сградата на Народното събрание.

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