21-годишен нахлу в офис с питон около врата си и заплаши да хвърли змията по човек във Велико Търново

С питон, увит около врата му, 21-годишен мъж нахлу в офис на търговско дружество във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Случаят е от 12 ноември. В офиса мъжът заплашил друг човек, че ще хвърли змията върху него.

Появата и поведението му стреснали и възмутили още един гражданин и детето му.

Районният съд наложил на извършителя глоба от 60 евро.