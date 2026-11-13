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21-годишен нахлу в офис с питон около врата си и заплаши да хвърли змията по човек във Велико Търново

21-годишен нахлу в офис с питон около врата си и заплаши да хвърли змията по човек във Велико Търново
pixabay

Мъжът стреснал присъстващите с поведението си, а Районният съд му наложил глоба от 60 евро

С питон, увит около врата му, 21-годишен мъж нахлу в офис на търговско дружество във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Случаят е от 12 ноември. В офиса мъжът заплашил друг човек, че ще хвърли змията върху него.

Появата и поведението му стреснали и възмутили още един гражданин и детето му.

Районният съд наложил на извършителя глоба от 60 евро.

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