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Ден на отворените врати на полигон "Кабиле" край Ямбол на 18 ноември

Ден на отворените врати на полигон "Кабиле" край Ямбол на 18 ноември
Снимка: БТА

Посетителите ще наблюдават техника за близък бой и бойни действия в градски район.

На 18 ноември войсковият район „Кабиле” край Ямбол ще отвори вратите си за посетители по повод професионалния празник на Сухопътните войски, честван на 19 ноември, съобщиха домакините. В самия празничен ден на площада пред Общината концерт ще изнесе Военният духов оркестър на 2-ра механизирана бригада.

Честването във войскови район „Кабиле” се организира от 42-ри механизиран батальон и 20-и самоходен артилерийски дивизион. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с въоръжението, екипировката и техниката, както и да наблюдават динамичен показ – техника за близък бой и бойни действия в градски район.

Военните формирования ще отворят вратите си за гости от 10:00 часа в сряда - 18 ноември, а концертът на Военния духов оркестър ще бъде в четвъртък – 19 ноември, от 16:00 часа.

Подобни инициативите по повод празника на Сухопътните войски се организират всяка година и се радват на интерес от страна на жители и гости на града.

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