Ден на отворените врати на полигон "Кабиле" край Ямбол на 18 ноември

На 18 ноември войсковият район „Кабиле” край Ямбол ще отвори вратите си за посетители по повод професионалния празник на Сухопътните войски, честван на 19 ноември, съобщиха домакините. В самия празничен ден на площада пред Общината концерт ще изнесе Военният духов оркестър на 2-ра механизирана бригада.

Честването във войскови район „Кабиле” се организира от 42-ри механизиран батальон и 20-и самоходен артилерийски дивизион. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с въоръжението, екипировката и техниката, както и да наблюдават динамичен показ – техника за близък бой и бойни действия в градски район.

Военните формирования ще отворят вратите си за гости от 10:00 часа в сряда - 18 ноември, а концертът на Военния духов оркестър ще бъде в четвъртък – 19 ноември, от 16:00 часа.

Подобни инициативите по повод празника на Сухопътните войски се организират всяка година и се радват на интерес от страна на жители и гости на града.