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Трабзонспор готви оферта за Дерой Дуарте от Лудогорец

Трабзонспор готви оферта за Дерой Дуарте от Лудогорец
Facebook/PFC Ludogorets 1945

Турският клуб е готов да предложи 2,5 милиона евро за халфа, а преговори може да има по време на визитата му в София

Дерой Дуарте може да напусне Лудогорец и да продължи кариерата си в Трабзонспор. Турското издание Günebakış съобщава, че клубът от Трабзон е подготвил оферта от 2,5 милиона евро за национала на Кабо Верде.

Сделката е по желание на старши треньора Томас Райс, който познава добре качествата на Дуарте от съвместната им работа в Разград. Според публикацията двата клуба може да проведат преговори в София на 26 ноември, когато Трабзонспор гостува на ЦСКА в Лигата на конференциите.

Очаква се Лудогорец да поиска по-висока сума за един от основните си футболисти. Засега няма официално потвърждение за оферта или за насрочена среща между клубовете.

Дуарте пристигна в Разград през юли 2024 г. и има договор с „орлите“ до 2028 г. 27-годишният халф е записал 28 мача за националния отбор на Кабо Верде. Той притежава и нидерландски паспорт, а преди да се присъедини към Лудогорец е играл за Фортуна Ситар и Спарта Ротердам.

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