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Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА
БТА

Сержиньо и Акрам Бурас са под въпрос за Вечното дерби, обяви треньорът на „сините"

Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА. Това заяви треньорът на шампионите Хулио Веласкес в навечерието на Вечното дерби. Мач №1 в България ще се проведе на 8 ноември (неделя) от 17:00 часа и ще противопостави първия срещу втория в класирането.

СДВР с важна информация преди Левски - ЦСКА

„Сините" са лидер с 32 точки от 12 мача, а „червените" са по петите им с 31 точки от 13 мача. Двата гранда са и единствените отбори в Първа лига, които все още нямат загуба. През седмицата Левски победи полския Ягелония с 1:0 в Лига Европа, а ЦСКА загуби гостуването си на Панатинайкос с Лигата на конференциите с 1:2.

ЦСКА вече победи Левски през сезона в мача за Суперкупата на България с 4:2 след обрат през второто полувреме.

„Има три клуба, които имат по-високи бюджети. Знам публично, че ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво от нас. Ние с организация искаме да отидем в правилната посока, за да изравним това. ЦСКА 1948 успява да прави добри трансферни прозорци с бюджета, с който има. Има и други отбори, които вървят нагоре с развитието си", каза Веласкес.

Левски има и кадрови проблеми преди големия сблъсък. Най-лошите новини са свързани с ключови играчи в средата на терена като Сержиньо и Акрам Бурас.

„Засега Сержиньо и Бурас са под въпрос. Трябва да видим днешното тренировъчно занимание как ще протече. След това ще вземем решение. Митков и Кирилов със сигурност няма да могат да играят. Все още трябва да премислим различни ситуации, за да изберем стартовите 11", допълни Веласкес.

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