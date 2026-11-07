Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Лейбъристката партия на Крис Хипкинс излезе начело на парламентарните избори в Нова Зеландия, изпреварвайки Националната партия на премиера Кристофър Лъксън. Това показват последните предоставени данни от Избирателната комисия на страната при 33,3% обработени резултати.

Лейбъристите получават 29,85% от гласовете, докато управляващата Национална партия събира 29,42%. Разликата между двете формации е едва 0,43 процентни пункта.

На трето място се нарежда Зелената партия с 14,05%, следвана от ACT с 10,54% и "Нова Зеландия на първо място" с 9,34%.

Партията "Опортюнити" също преминава 5-процентната изборна бариера с 5,42% подкрепа.

Въпреки преднината на лейбъристите по гласове, прогнозното разпределение на мандатите дава предимство на настоящата управляваща коалиция.

Националната партия получава прогнозно 42 места, ACT – 13, а "Нова Зеландия на първо място" – 11. Така трите формации разполагат с общо 66 места в прогнозния 131-членен парламент.

Лейбъристката партия получава 36 места, Зелената партия – 17, а "Опортюнити" – 7. Партията на маорите Te Pāti Māori има прогнозно пет депутатски мандата.

Изборите се провеждат на фона на обществено недоволство от високите разходи за живот и икономическите затруднения.

Окончателните резултати, включително гласовете от чужбина, се очакват на 27 ноември. До тогава разпределението на депутатските места остава предварително и може да се промени с напредването на преброяването.