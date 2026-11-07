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Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София
БТА

Световният шампион се завърна след златните медали и рекордите на световното по вдигане на тежести

Карлос Насар вече е на българска земя след 15-часово пътуване с два полета от Китай до Истанбул и след това до София. Десетки фенове, близки и приятели посрещнаха вече четирикратния световен шампион по вдигане на тежести на летище „Васил Левски". Първа го прегърна майка му Поля, а след това феноменът от Червен бряг бе закичен с венци, получи цветя и други подаръци от присъстващите.

Феноменален Карлос Насар! Четвърта световна титла и рекорд с двубой от 415 килограма

Насар отново имаше сериозен повод да бъде посрещнат като истински цар. На шампионата в Китай той завоюва четвъртата си световна титла и добави още четири световни рекорда към впечатляващата си колекция. Той завърши състезанието с двубой от 415 кг и счупи рекорда в категорията си със цели 17 килограма. Отделно от това постави рекорди и в двете отделни движения - изхвърляне и изтласкване.

22-годишният българин продължава да пренаписва историята на родните щанги, а успехите му го превърнаха в една от най-големите спортни звезди на България. Самият факт, че толкова много хора очакваха пристигането му рано сутринта, показа огромната подкрепа, на която се радва шампионът.

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

След поредната световна титла, Насар отново е у дома, а мечтите му не спират. Целта му е да спечели четири златни олимпийски титли. Засега има една, а екипът на „Таралеж" му пожелава само да е здрав, за да покорява още върхове.

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