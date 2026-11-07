Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

Цените на българските оранжерийни домати и краставици може да се повишат с около 30% през зимните месеци заради рязкото поскъпване на природния газ. За това предупреждават производители, които вече са засадили продукцията си и разчитат изцяло на газово отопление.

Много от стопаните нямат възможност да преминат към алтернативни енергийни източници, тъй като отоплителните им системи са изградени само за природен газ.

Край пазарджишкото село Ветрен дол производителят Огнян Златев отглежда 30 декара домати и 15 декара краставици. По думите му отоплението формира около половината от себестойността на продукцията, а увеличените разходи ще наложат поскъпване с поне 30%.

Златев обяснява, че затварянето на оранжериите не е решение, тъй като вече е започнал производството и осигурява работа на 40 служители.

От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция посочват, че цената на природния газ за сектора е значително по-висока от обявената регулирана цена.

"Оранжериите ползват свободно договорена цена, която е 85 евро на мегаватчас, без ДДС. Така че сами може да си направите сметка за какви големи разходи става въпрос", заяви председателят на асоциацията Марин Генуров.

Според бранша газът е поскъпнал приблизително двойно спрямо миналата зима, когато производителите са плащали около 82 лева за мегаватчас.

Оранжерийните производители настояват държавата да компенсира част от увеличените разходи. Те посочват, че стопанствата, използващи природен газ и пелети, не попадат в обхвата на действащите компенсации за горива.

Сред предложенията им е и премахване на акциза върху природния газ, използван за оранжерийно производство.

От сектора предупреждават, че по-високите разходи могат да ограничат българското производство. Очакванията са евентуалният недостиг на местна продукция да бъде компенсиран с внос, който ще има все по-голямо влияние върху цените на пазара.