Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

Карлос Насар посвети четвъртата си световна титла по вдигане на тежести на цяла България и на покойния си треньор Илиян Илиев. Насар спечели златния медал в категория до 95 кг с двубой от 415 кг. По пътя към титлата, той постави три световни рекорда и отново доказа, че е щангист №1 в света.

Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

„Благодаря ви от сърце, за мен е истинско удоволствие да имам такава подкрепа. Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората. Усещам как спортът сплотява. Винаги съм знаел какво носи на обществото спортът, но сега усещам топлината на хората. Осъзнавам каква отговорност нося и се надявам да нося само радост и сила", каза Карлос на летището в София.

„Тази титла е различна заради много нови конкуренти. Старите ми конкуренти бяха спрели да се борят с мен, а сега има хора с нова енергия, които не ме познават толкова добре и искащи да ме свалят от първото място. Аз исках да покажа, че България заслужава не по-малко от първото място", допълни 22-годишният шампион.

Административните и финансови проблеми в родната федерация по вдигане на тежести не спряха Насар, който отдавна се готви отделно със свой екип и програма.

„Това е истинско българско сърце, което не се поддава на болка и страх, което е готово само да върви напред за България. Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас и не искам да се забравя името му", каза още той.

Насар обясни и за начина, по който се зарадва на подиума след последния си опит. Той имитира хвърляне на въдица, което се оказа послание за конкуренцията.

„Имаше много закачливи видеа от конкурентите ми, че са ме били вече и са ми взели трона. Исках да им покажа, че те са моите шаранчета и затова отпразнувах така. Аз ги познавам още с един поглед - вече ми е повече от ясно, че ще ги победя. Надявам се някой ден да съм единственият щангист с четири златни олимпийски медала", завърши Насар.