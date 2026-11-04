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Карлос Насар подобри световния рекорд и спечели злато в изхвърлянето в Нинбо

Карлос Насар подобри световния рекорд и спечели злато в изхвърлянето в Нинбо
АП/БТА

Олимпийският шампион преодоля 185 килограма и поведе в категория до 95 кг преди изтласкването

Карлос Насар постави световен рекорд от 185 килограма в изхвърлянето на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българинът завърши начело в първото движение в категория до 95 килограма и си осигури златния медал в дисциплината.

Олимпийският шампион започна успешно със 175 килограма, след като от националния щаб повишиха първоначалната му заявка от 170. Във втория си опит той се справи и със 180 килограма.

За третото си излизане Насар заяви 185 килограма и отново не сгреши. Така той поведе преди изтласкването и донесе първо отличие за България от шампионата в Нинбо. Борбата за медалите в двубоя предстои.

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