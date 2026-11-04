Кой е основният съперник на Карлос Насар по пътя към световния връх?

Карлос Насар излиза в битка за четвърта световна титла в кариерата си, но пътят към златото в категория до 95 кг на първенството в Нинбо няма да бъде никак лесен. Българският феномен отново е сред големите фаворити, но този път срещу него застават няколко изключително сериозни конкуренти, които имат амбиции да сложат край на доминацията му.

По коя телевизия да гледаме Карлос Насар на световното по вдигане на тежести

Най-сериозната заплаха идва от Иран, но Казахстан, Венецуела и домакините от Китай също имат своите аргументи. Ето кои са основните съперници на Насар:

Али Алипур - световният рекордьор

Най-сериозното предизвикателство пред Карлос Насар се очертава да бъде иранецът Али Алипур. Той пристига в Нинбо със самочувствието на азиатски шампион и притежател на световния рекорд в двубоя в категория до 95 кг. На Азиатските игри в Нагоя през септември Алипур спечели златото с впечатляващите 398 кг. Той записа 180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването. Именно с този резултат постави световен рекорд.

Нургиса Адилетули - казахстанската заплаха

Казахстанецът Нургиса Адилетули също има сериозни основания да мечтае за световната титла. Той завърши на второ място след Алипур на Азиатските игри в Нагоя, където събра 394 кг – 177 кг в изхвърлянето и 217 кг в изтласкването.

Адилетули беше изключително близо до златото. Той изпревари конкуренцията с втория си опит на 217 кг в изтласкването, но не успя да отговори на последвалия опит на Алипур от 218 кг. След това казахстанецът опита 222 кг, но се провали.

Със заявка от 395 кг за първенството в Китай, той е сред хората, които могат да направят надпреварата особено интересна.

Кейдомар Валениля - олимпийски медалист от Венецуела

Кейдомар Валениля е едно от най-разпознаваемите имена в категорията. Венецуелецът е олимпийски сребърен медалист от Токио 2020 и трикратен медалист от световни първенства. Той има огромен международен опит и е доказал, че може да се конкурира с най-добрите в света. През април спечели Панамериканското първенство с двубой от 389 кг - 177 кг в изхвърлянето и 212 кг в изтласкването.

Валениля е сред най-сериозните съперници на Насар, особено заради способността си да постига стабилни резултати под напрежение. Неговата заявка за световното е 390 кг - колкото тази на Насар.

Цян Фейсян - надеждата на домакините

Китай вече спечели осем златни медала в други категории и също има представител, който може да се намеси в борбата за отличията. Факторът домакинство може да бъде допълнителна мотивация за китайския щангист, който ще има подкрепата на местната публика. Той е сред имената, които Насар не бива да подценява

Припомняме, че състезанието започва в 13:00 часа. Българските фенове ще могат да проследят битката му на живо по bTV и RING, както и онлайн в платформата VOYO.