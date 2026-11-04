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Денков: Няма договорка с ДПС за подкрепа на Андрей Гюров на балотажа

Денков: Няма договорка с ДПС за подкрепа на Андрей Гюров на балотажа

Според съпредседателя на ПП-ДБ гласовете на ДПС са се разделили почти поравно между двамата кандидати, а приносът им за резултата на Гюров е бил минимален

„Това е поредната лъжа, която се разпространява, защото управляващите нямат истини, с които да убедят хората какво всъщност правят“.

Така Николай Денков коментира твърденията за договорка между ПП-ДБ и ДПС във връзка с подкрепата за Андрей Гюров на втория тур на президентските избори.

По думите му анализът на формацията показва, че една трета от гласовете, получени от „Прогресивна България“ на първия тур, не са били пренесени към Илияна Йотова на балотажа.

„Нашият резултат е доста по-висок. Не казвам, че е добър, има още доста какво да работим“, заяви Денков.

Той посочи, че според направената от ПП-ДБ разбивка гласовете на ДПС са се разделили почти поравно между двамата кандидати. Затова, по думите му, не може да се говори за договорка.

„Ако имаше договорка, резултатът щеше да бъде съвсем различен. Ако има принос от ДПС към господин Гюров, той е минимален спрямо неговия резултат“, заяви Денков. Той изчисли, че евентуалният принос на ДПС е не повече от половин процент от общия резултат – вместо 39% Гюров би получил 38,5%.

Денков постави въпроса защо управляващите посочват резултатите в Кърджали, но не коментират други населени места, сред които Бургас и Белица. По думите му в Белица Илияна Йотова е получила три пъти повече гласове, отколкото „Прогресивна България“ на първия тур. По отношение на подкрепата от ГЕРБ Николай Денков заяви, че тя е факт, като припомни изказването на Бойко Борисов, че подкрепя кандидата с един глас – като гражданин.

„Това е подкрепата от ГЕРБ“, коментира Денков.

Той благодари на всички български граждани, гласували за президентската двойка, и отново отхвърли възможността за политически договорки. Денков коментира и процедурата по изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Той заяви, че след приключването ѝ ПП-ДБ ще обсъди с юристите от парламентарната група представянето на кандидатите.

„Ще направим списък кои от хората са се представили добре, независимо от кого са предложени. И тези, които получат нашето доверие, ще бъдат подкрепени от нашата парламентарна група“, посочи той.

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