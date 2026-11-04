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Порои предизвикаха наводнения в Истанбул, десетки автомобили са под вода, издирват изчезнали

Порои предизвикаха наводнения в Истанбул, десетки автомобили са под вода, издирват изчезнали
Pixabay

На места гръмотевиците били толкова силни, че предизвикали вибрации в сградите, наподобяващи земетресение, разказват очевидци

Проливни дъждове превърнаха улици в реки и наводниха десетки автомобили в Истанбул, след като силна буря се разрази над мегаполиса вчера привечер. Най-тежко засегната е азиатската част на града, където валежите бяха придружени от мощни гръмотевици и мълнии.

На места гръмотевиците били толкова силни, че предизвикали вибрации в сградите, наподобяващи земетресение, разказват очевидци пред турския сайт „Онедио“.

По информация на държавната телевизия ТРТ Хабер в районите Тузла и Пендик десетки автомобили са били залети от придошлите води. Наводненията засегнаха и движението на градския транспорт, като оставиха множество пътници блокирани с часове по спирките и в сградите около тях.

Кадри от кварталите Пендик, Айдос, Чамчешме, Йенишехир и Тузла Айдинлъ показват автомобили, попаднали под вода, както и улици, превърнати в бурни потоци. Някои превозни средства са били отнесени от течението.

Бурята се разрази особено силно в края на вчерашния работен ден, когато хиляди жители се опитваха да се приберат по домовете си. Наводнените пътища предизвикаха катастрофи и нанесоха щети по автомобили и друга транспортна инфраструктура.

По данни на приложението IMM CepTrafik натовареността на движението е достигнала 89% както в азиатската, така и в европейската част на Истанбул.

Проблеми с наводненията имаше и в европейската част на града. Сред засегнатите райони са Фатих, Бахчелиевлер, Бейликдюзю, Багджълар и Еюпсултан. Част от тях са разположени в близост до речни корита и пострадаха сериозно и при проливните валежи през октомври, когато в Турция загинаха общо осем души.

Междувременно централният площад Таксим остана оживен въпреки лошото време. Туристи продължиха да се разхождат и да се снимат под чадърите си, докато дъждът не спираше.

Валежите в Истанбул продължават и днес. Макар сутринта да бяха по-слаби, метеоролозите очакват интензивността им да се увеличи следобед.

Наводнения и издирване на изчезнали в други части на Турция

Лошото време засегна и други райони на страната. ТРТ Хабер съобщава за проливни дъждове и произшествия на много места.

В югозападната област Мугла шофьор е бил отнесен от водното течение заедно с автомобила си на разстояние около два километра. След като колата заседнала, мъжът успял да се спаси, като се покатерил на дърво.

След сигнал на телефон 112 спасителни екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) пристигнали на място и го извадили от опасната ситуация.

В същия район обаче има и хора в неизвестност. Спасителни екипи с лодки и спасителни жилетки продължават издирването им.

Турската Главна дирекция по метеорология предупреди за застудяване и валежи в цялата страна. Издаден е жълт код за опасно време в 21 области, включително в Западна Турция, Истанбул и Егейския регион. За още две области в югоизточната част на страната е в сила оранжев код.

Според прогнозите дъждовете в Истанбул ще продължат до края на седмицата.

 
 
 

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