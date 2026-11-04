Задействат BG-ALERT в Царево заради опасност от валежи

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT ще бъде задействана в община Царево заради обявения червен код за интензивни валежи и опасност от наводнения.

Екипите на общината са в готовност и извършват обходи на критичните участъци, за да следят обстановката и да реагират своевременно при необходимост.

Местните власти призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни и да избягват придвижването в близост до реки, дерета и други водни обекти заради опасността от рязко покачване на водните нива.