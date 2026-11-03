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Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното
БТА

Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет

Заради пропадане на земни маси край пътя Варна – Златни пясъци дясната лента в посока курортния комплекс е затворена, съобщиха от полицията във Варна.

Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.

От Общината потвърдиха информацията за образувалото се свлачище и уточниха, че пътят е част от републиканската пътна мрежа, поради което Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) трябва да определи последващите действия, предава БТА.

От пресцентъра на Областната администрация допълниха, че нейни експерти са на място, за да се запознаят със ситуацията. Очаква се и становище от Областното пътно управление.

 

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