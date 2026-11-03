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Евакуираха круизен кораб с израелски туристи в Гърция след заплаха за бомба

Евакуираха круизен кораб с израелски туристи в Гърция след заплаха за бомба
Pixabay

При последвалия оглед с нает водолаз и обучено куче следи от експлозиви не са открити, но за окончателно изясняване на ситуацията се очаква пристигането на специализиран екип от Частта за подводни операции на бреговата охрана

Гръцките медии съобщиха за подаден днес анонимен сигнал за бомба на борда на круизен кораб с израелски туристи, намиращ се на пристанището на гръцкия остров Сирос в Егейско море. Става въпрос за плавателния съд „Краун Айрис“ (Crown Iris), който плава под панамски флаг и е собственост на израелската компания „Mano Maritime“. По план корабът е трябвало да отпътува към израелското пристанище Хайфа.

Заплахата е получена, след като неизвестно лице се е свързало директно с капитана по УКВ радиостанцията, твърдейки, че в подводната част на плавателния съд е поставено взривно устройство. Капитанът веднага е сигнализирал на пристанищните власти в Сирос. При последвалия оглед с нает водолаз и обучено куче следи от експлозиви не са открити, но за окончателно изясняване на ситуацията се очаква пристигането на специализиран екип от Частта за подводни операции на бреговата охрана.

Като превантивна мярка за безопасност се провежда задължителна евакуация на всички 1537 души на борда – 940 пасажери и 597-членен екипаж.

Случаят се развива ден след като властите на острова забраниха планиран пропалестински протест на лява организация срещу акостирането на кораба с мотив, че съществуват заплахи за обществения ред и местната икономика. Подобни посещения на „Краун Айрис“ в гръцки пристанища миналата година също станаха повод за демонстрации, забрани и сблъсъци между протестиращи и полиция.

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