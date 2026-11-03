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Турция и Южна Корея подписаха споразумение за финансирането на АЕЦ "Синоп"

Турция и Южна Корея подписаха споразумение за финансирането на АЕЦ "Синоп"
Снимка: AP/БТА

Анкара търси международни партньори за изграждането на централата на Черно море, а двете държави планират да увеличат двустранния си търговски обмен до 15 млрд. долара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и южнокорейският му колега И Дже-мьон подписаха споразумение за сътрудничество при финансирането на планираната атомна електроцентрала в турския град Синоп. Документът беше сключен по време на официалното посещение на Ердоган в Сеул.

Южна Корея заяви готовност да разшири участието си в проекта, включително чрез привличане на свои компании в изграждането на централата. И Дже-мьон посочи, че след предишното споразумение от ноември 2025 г. са напреднали проучванията на терена и работата на съвместната група.

"Със споразумението за сътрудничество в областта на атомната енергия и инфраструктурата, което подписахме през ноември миналата година, виждаме, че сътрудничеството за атомната централа в Турция напредва безпроблемно, включително и по отношение на теренните проучвания и съвместната работна група. Надграждайки този резултат, подписахме споразумение за сътрудничество по отношение на финансирането на атомната електрическа централа. Обсъдихме подкрепата за това южнокорейски фирми в Турция да се включват в проекта за изграждането на атомната електрическа централа", заяви южнокорейският президент.

Южна Корея и Канада са сред държавите, проявяващи интерес към изграждането на АЕЦ "Синоп". Сред останалите потенциални партньори са Франция, САЩ, Китай и Русия. Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви по-рано тази година, че решението за избора на държава партньор се очаква в рамките на една година.

Ердоган подчерта, че енергетиката остава ключова област за двустранното сътрудничество. Сред обсъдените направления са още добивът на полезни изкопаеми, минното дело и възобновяемите енергийни източници.

"Споразумението, което подписахме през ноември 2025 г. между Турската компания за атомна енергия и Корейската компания за енергия постави важна основа за нашето сътрудничество. Вярвам, че ще го пренесем още по-напред с документите, които днес подписаха енергийните ни министри. Специално по отношение на производството на батерии, технологиите с изкуствен интелект и полупроводниците, които са сред високите технологии, за които отдаваме голямо значение на сътрудничеството с Южна Корея", заяви турският президент.

Двамата държавни ръководители са обсъдили и инфраструктурни проекти, включително изграждането на нови железопътни линии. Турция и Южна Корея си поставят за цел да увеличат двустранния търговски обмен от 11 млрд. до 15 млрд. долара.

 

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