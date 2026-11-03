Президентът на РСМ: Не можем безкрайно да променяме конституцията заради европейското членство

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че европейската интеграция на страната остава блокирана заради спора с България относно признаването на българското малцинство в конституцията. По думите ѝ перспективите за членство в Европейския съюз са поставени в зависимост от изпълнението на това условие, съобщава Euronews.

„Ние сме шампиони в промяната на конституцията – 26 пъти, като повечето от измененията са ни наложени“, заяви Силяновска-Давкова в кулоарите на срещата на върха за разширяването на ЕС, организирана от Euronews във вторник.

Президентът, която е на поста от 2024 г., подчерта, че не може да поема ангажименти за нови конституционни промени без подкрепата на гражданите.

„Моята легитимност произтича от гражданите и принадлежи на тях. Как мога да обещая, че ще променим конституцията?“, попита тя.

Основното условие, поставено пред Скопие, е в основния закон на страната българите да бъдат изрично включени сред признатите общности. Това изискване беше част от компромиса, договорен с посредничеството на Франция през 2022 г., който трябваше да позволи започването на преговорите за присъединяване към ЕС.

За приемането на промените обаче е необходимо мнозинство от две трети в парламента, каквото управляващите засега не успяват да осигурят.

Според Силяновска-Давкова около 80% от гражданите са против конституционните изменения. Предложенията дори не са преминали първия етап на разглеждане в парламентарната комисия по конституционни въпроси.

Тя смята, че основната пречка пред европейската интеграция на Северна Македония не е липсата на реформи, а недостатъчната политическа воля от страна на съседните държави.

Северна Македония е кандидат за членство в ЕС от 2005 г., но пътят ѝ към блока е белязан от поредица двустранни спорове. През 2018 г. страната постигна споразумение с Гърция и промени името си от Република Македония на Северна Македония, с което беше преодоляна дългогодишната пречка пред европейската и евроатлантическата ѝ интеграция.

Сега спорът с България отново поставя под въпрос докъде трябва да стигат отстъпките на кандидатките за членство, за да изпълнят условията за присъединяване.

Въпреки критиките си Силяновска-Давкова заяви, че ще продължи да търси решение чрез диалог с българските представители. Тя призова за прагматизъм и повече политическа воля от двете страни, без да обвини директно София в умишлено блокиране на европейския път на страната си.