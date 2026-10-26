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Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Лидерът на СДСМ Венко Филипче приветства победата на студентската листа в Сърбия

Лидерът на Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче приветства обявената победа на студентската избирателна листа в Сърбия и определи резултата като исторически, като направи паралел с политическата ситуация в Северна Македония.

„Поздравления за гражданите на Сърбия за голямата, историческа победа. Както обявихме, освобождението от престъпните структури на властта идва. Орбан падна. Вучич падна. Всички знаем кой е следващият“, написа Филипче в социалните мрежи.

С публикацията си лидерът на СДСМ свърза политическите промени в Унгария и Сърбия с обстановката в Северна Македония, намеквайки за възможна смяна на управляващите и в собствената си страна.

Филипче заяви също, че очаква Сърбия и Северна Македония да развиват отношенията си на основата на взаимното уважение и сътрудничеството.

„Очаквам Сърбия и Македония да изградят възможно най-добрите отношения, основани на взаимно уважение и сътрудничество“, посочи той.

В обръщението си към гражданите на Северна Македония политикът заяви, че предстои трудна политическа битка срещу настоящото правителство. Той обвини управляващите във връзки с престъпни структури на Балканите.

„Казвам на гражданите на Македония, че ни очаква битка, никак не лесна, защото се борим срещу останалата част от тази престъпна балканска групировка“, написа Филипче.

Реакцията му последва изявление на сръбския президент Александър Вучич, че неговата избирателна листа е загубила изборите. Окончателните резултати и разпределението на парламентарните мандати обаче предстои да бъдат потвърдени от Републиканската избирателна комисия на Сърбия.

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