Ива Лазарова: Ниската избирателна активност е сериозен сигнал към партиите

Ниската избирателна активност на президентските избори, проведени само шест месеца след предишния вот, е сериозен сигнал към политическите формации. Това заяви председателят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Ива Лазарова пред bTV.

Според нея кандидатите са предпочели да се скрият зад инициативни комитети, надявайки се по този начин да привлекат по-широка подкрепа. Тази стратегия обаче не е дала очаквания резултат.

Лазарова открои и липсата на съдържателни дебати между основните кандидатпрезидентски двойки като един от проблемите на предизборната кампания.

Изборният експерт Даниел Стефанов също определи кампанията като слаба. По думите му отсъствието на политическите партии от активното представяне на кандидатите, както и недостатъчната разяснителна кампания за машинното гласуване, особено в малките населени места, са сред факторите за ниската активност.

Двамата експерти посочиха предстоящия балотаж като следващото изпитание за кандидатите. Според тях вторият тур ще покаже дали претендентите за президентския пост могат да мобилизират повече избиратели и да преодолеят слабия интерес към изборния процес.