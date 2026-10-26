Проблем с видеонаблюдението на изборите във Врачанско: 36 секции без излъчване при броенето на бюлетините

В 36 от общо 60 избирателни секции в област Враца, в които на президентските избори се е гласувало с хартиени бюлетини, не е имало видеоизлъчване от броенето и отчитането на резултатите. Това показва проверка на Българското национално радио (БНР).

Проблеми с видеонаблюдението са установени и при частичните местни избори в село Малорад – населеното място, което преди три години стана известно със скандала „бачи Цено“.

Повече от половината секции с хартиен вот са останали без видеоизлъчване

На президентските избори в област Враца са работили общо 310 секционни избирателни комисии. В 60 от тях, където избирателите по списък са под 300 души, гласуването е било само с хартиени бюлетини.

Проверка на БНР е установила, че в 36 от тези 60 секции не е била достъпна картина от видеонаблюдението по време на броенето на гласовете.

Засегнати са секции в малки населени места в десетте общини на областта.

Причините за липсата на излъчване засега остават неизяснени. Показателен е случаят в село Струпец, община Роман, където от две секции с хартиено гласуване само едната е имала видеоизлъчване.

В секциите, в които наблюдението е функционирало, преброяването на бюлетините е приключило за около час или малко повече. На някои места е било забелязано и колебание сред членовете на комисиите кога трябва да изключат устройствата.

Прекъснато излъчване и в Малорад – селото на „бачи Цено“

Проблем с видеонаблюдението е възникнал и при частичния избор за кмет на врачанското село Малорад.

Там гласуването се е провело в три секции – две с машини и една с хартиени бюлетини.

При преброяването на хартиения вот са установени недействителни бюлетини. На част от тях предпочитаният кандидат е бил отбелязан с кръгче, а на други е имало надписи извън квадратчетата за гласуване.

След отделянето на бюлетините и преди началото на броенето картината от видеонаблюдението се е наклонила, а секунди по-късно излъчването е прекъснало.

От БНР са сигнализирали Общинската избирателна комисия, откъдето са потърсили контакт със секцията. Междувременно обаче членовете ѝ вече били приключили с протокола и се подготвяли да предадат изборните книжа.

Как Малорад стана известно със скандала „бачи Цено“?

Селото привлече национално внимание преди три години, когато видеонаблюдението при преброяването на резултатите от местните избори разкри нарушения в секционна комисия.

На записите се чуваше разговор за добавяне на преференции към кандидати за общински съветници, а камерите заснеха и дописване върху бюлетини.

Случаят, станал известен като „бачи Цено“, завърши с две присъди за членове на избирателната комисия и провеждането на нови избори за Общинския съвет в Борован през юни две години по-късно.

Сред имената, споменавани в тогавашните записи, беше и това на Мартин Диловски.

След повторния вот той стана общински съветник, а сега е избран и за кмет на Малорад.

Мартин Диловски спечели кметския балотаж с 22 гласа преднина

На частичните местни избори Диловски е получил 437 гласа срещу 415 за неговия опонент, което му осигурява победа с разлика от 22 гласа.

Избирателната активност е достигнала 62%, като спрямо първия тур се е увеличила с три процентни пункта, или с 39 гласа.