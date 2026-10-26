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Първан Симеонов: Балотажът започва от нулата, евентуална загуба може да разклати правителството

Първан Симеонов: Балотажът започва от нулата, евентуална загуба може да разклати правителството

Управляващите нямат достатъчно изградени структури по места, според Димитър Ганев

Предстоящият балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров ще бъде нова политическа битка, чийто резултат може да има сериозни последици за управлението на страната. Това коментира социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов в ефира на NOVA.

Според него резултатите от първия тур не дават решаващо предимство на нито един от двамата кандидати, а обществените нагласи и мобилизацията на избирателите ще бъдат определящи за крайния изход.

„Изравнени са шансовете, това са нови избори. Зависи от психологическата обстановка, която в момента е по-скоро в полза на Гюров“, заяви Симеонов.

Ще се превърне ли балотажът в оценка за управлението?

По думите на социолога един от основните въпроси преди втория тур е дали управляващите ще успеят да мобилизират избирателите, които не са участвали в гласуването на 25 октомври.

Симеонов смята, че ниската активност сред привържениците на управляващата формация е показала наличието на неизползван електорален потенциал.

Според него евентуална загуба на балотажа може да бъде възприета като политическа оценка за президента Румен Радев и да засили натиска върху правителството.

„Ако сега загубят балотажа, това ще бъде вече оценка за Румен Радев. Очевидно трябва много по-активно да се намеси, защото при една загуба в тези избори мнозина са тези, които ще кажат: „А сега и правителството да си ходи“, коментира социологът.

Той подчерта, че вторият тур ще има значение не само за избора на държавен глава, но и за политическата обстановка в страната.

Димитър Ганев: Управляващите нямат достатъчно изградени структури по места

Причините за слабото представяне на управляващата формация на първия тур коментира и политологът доц. Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“.

Според него един от основните проблеми е липсата на достатъчно развита партийна организация по места, която да осигури мобилизация на избирателите при ниска активност.

„Нямат тази организационна инфраструктура, която имат тези партии, които добре познаваме. Съответно при избори, когато има много ниска активност, тази организационна машина, която я няма все още, не може да се справи със задачата да изкара хората“, обясни Ганев.

По думите му организационният капацитет на политическите формации придобива особено значение при избори, в които участва сравнително малка част от имащите право на глас.

Гюров е мобилизирал демократичната общност

Димитър Ганев коментира и представянето на Андрей Гюров на първия тур.

Според анализа му кандидатът е успял да мобилизира в значителна степен избирателите от демократичната общност, като същевременно е привлякъл подкрепа и извън традиционната си електорална база.

Сред тези избиратели, по думите на политолога, има и симпатизанти на ГЕРБ.

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