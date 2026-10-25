Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Ниската избирателна активност и недостатъчно укрепналите партийни структури на „Прогресивна България“ са сред причините за резултатите от първия тур на президентските избори. Това коментираха социолозите Евелина Славкова от „Тренд“ и Първан Симеонов от „Мяра“ пред НОВА ТВ.

Според данните от паралелните проучвания Илияна Йотова и Кирил Вълчев се класират за балотажа, където ще се изправят срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Резултатите показват малка разлика между първите две кандидатпрезидентски двойки, а избирателната активност е едва около 22%.

Първан Симеонов призова да се изчакат окончателните резултати, преди да се правят категорични изводи за подреждането на кандидатите.

„Възможно е да има разместване в позициите на първите двама, особено на фона на изключително ниската избирателна активност“.

По думите му една от причините за слабия интерес към вота е очакването на част от избирателите да гласуват едва на втория тур. Симеонов посочи и недостатъчно укрепналите структури на „Прогресивна България“ като фактор, който може да е повлиял на резултатите. Според него Илияна Йотова не е участвала активно в президентската кампания, а е останала предимно в ролята си на държавен глава. Евелина Славкова от „Тренд“ отбеляза, че отсъствието на ГЕРБ и ДПС от президентската надпревара също може да е допринесло за ниската избирателна активност.

„Резултатите от вота са исторически по отношение на избирателната активност на първи тур".

Според нея предстоящата седмица ще бъде решаваща за кандидатите, тъй като именно тогава ще се разгърне същинската част от кампанията преди балотажа.

Социолозите коментираха и възможните пренасочвания на гласове между двата тура.

Според Първан Симеонов част от избирателите на ГЕРБ вероятно са подкрепили Андрей Гюров, докато част от гласоподавателите на ДПС са дали гласа си за Илияна Йотова. Той обаче подчерта, че ситуацията на балотажа може да бъде различна.

Евелина Славкова коментира и позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията няма да предоставя непоискана подкрепа.

Според нея това означава, че евентуална подкрепа от страна на ГЕРБ ще трябва да бъде официално потърсена. Славкова допуска, че подобен ход може да предприеме Андрей Гюров.

Междувременно Светлин Тачев от „Мяра“ подчерта, че предстоящата седмица ще бъде ключова за кандидатите, които ще трябва внимателно да подбират посланията си и да се насочат към определени групи избиратели.

Данните на двете социологически агенции при 100% изпълнение на извадката показват близки резултати за първите две кандидатпрезидентски двойки.

Според „Тренд“ Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 36,5% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 31%. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,3%. След тях са Радостин Василев и Красимир Манов с 4%, както и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,7%. Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,2% от гласовете. Останалите кандидатпрезидентски двойки събират общо 5,8%. С опцията „Не подкрепям никого“ са гласували 4,5% от избирателите. Според агенцията избирателната активност е 22,1%.

Данните на „Мяра“ показват 35% подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев и 31,9% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Костадин Костадинов и Петър Волгин получават 12,4%, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 4,3%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%. Останалите кандидати събират общо 6,1% от гласовете, а 4,6% от избирателите са отбелязали „Не подкрепям никого“. Избирателната активност според агенцията е 22,2%.