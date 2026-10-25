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Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София
БТА

Нарушението се дължи на човешкия фактор

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София заради проблем с машинното гласуване. Това съобщи председателят на РИК 24 Йордан Топалов.

Нарушението се дължи на човешкия фактор", обясни той пред БТВ. 

Той посочи, че при първото гласуване машината е разпечатала бележка, която е била смачкана от печатащото устройство. „След което е извикан техник. Той е отстранил дефекта и човекът е гласувал втори път, като бележката е излязла наполовина отпечатана, а на монитора е изписано „Грешка".

След това му е било разрешено да гласува трети път.  

Топалов каза, че районната комисия е била уведомена незабавно и са предприети мерки.

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