Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София заради проблем с машинното гласуване. Това съобщи председателят на РИК 24 Йордан Топалов.

„Нарушението се дължи на човешкия фактор", обясни той пред БТВ.

Той посочи, че при първото гласуване машината е разпечатала бележка, която е била смачкана от печатащото устройство. „След което е извикан техник. Той е отстранил дефекта и човекът е гласувал втори път, като бележката е излязла наполовина отпечатана, а на монитора е изписано „Грешка".

След това му е било разрешено да гласува трети път.

Топалов каза, че районната комисия е била уведомена незабавно и са предприети мерки.