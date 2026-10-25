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Слави Василев: Няма значение кой е президент щом Радев управлява

Слави Василев: Няма значение кой е президент щом Радев управлява
БТА

По думите му държавата е в сигурни ръце

Ниската избирателна активност се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент. Това написа във Фейсбук народният представител от „Прогресивна България“ Слави Василев.

По думите му държавата е в сигурни ръце и за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на Дондуков 2.

Според Василев всеки друг анализ е „празнословие“.

Таралеж припомня, че по-рано тази вечер Емил Стоименов от Инициативния комитет на Илияна Йотова заяви, че „обществото остана сякаш в деменция, забравяйки, че преди година ни управляваще сглобка с Пеевски“.

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