Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

За да имаме истински независим президент, очевидно, че аз подкрепям Гюров, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки, заяви днес председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Трябва всеки български гражданин по съвест да излезе и да подкрепи кандидата, който смята, че е по-добър, посочи Василев.

Г-н Гюров не е идвал да иска от нас подкрепа, ние като партия решихме да го подкрепим. Вярваме, че той може да направи така, че българите да живеем по-добре, посочи Василев.

Бюджет 2027 е бюджет на обедняването, заяви още Асен Василев.

Той посочи, че това е един бездушен бюджет.

Очаквам граждахните да не чакат ние да организираме протести, а сами да излязат, посочи Василев, като добави, че гражданите не вярват на г-н Радев, поради тази причина е по-ниска от очакваната подкрепата за Йотова.