Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

Очаквам Йотова да се обръща към всички българи, защото е действащ президент, коментира в ефира на бТВ политикът от ВМРО Александър Сиди. Той сподели, че „много бързо ще тръгне разговорът за тези гласове, които липсваха на тези избори“, имайки предвид избирателите на ГЕРБ и ДПС.

Той обаче обясни по-ниския резултат на „Прогресивна България“ с това, че „на тези избори ги нямаше дразнителите“ в лицето на Борисов и Пеевски. Според Сиди именно гласовете на ГЕРБ и ДПС ще са най-интересни на балотажа и ще се види дали няма да има „нова сглобка“.

Разговорът за правомощията на президента не го чух от нито една от двете кандидат-президентски двойки, допълни политикът от ВМРО.

От своя страна политологът Теодор Славев коментира, че резултатът на „Прогресивна България“ е такъв, защото огрмоните очаквания към Румен Радев и това правителство се превърнаха в разочарования“.

„Дистанцията между хората и властта се завърна и те го усещат. В кампанията се появиха въображаеми врагове, на фона на реалните удари в Черно море“, допълни политологът. По думите му правителството сякаш водело „две или три външни политики“.

„Ако „Прогресивна България“ не отчетат този сигнал, който им дават гражданите, и ако загубят президентските избори, ще може да се каже, че ще сме в нова политическа сиутация“, допълни Славев. Той допълни, че не очаква нито една от останалите кандидати на балотажа да каже, че ще се чуе с лидерите на другите партии, защото „Борисов и Пеевски“ може да те потопят.