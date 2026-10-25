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Асен Василев: Гюров ще защитава българските граждани, а не лобита

Асен Василев: Гюров ще защитава българските граждани, а не лобита
БТА

„Искаме ли да имаме президент, който е гумен печат на Румен Радев?“, попита председателят на ПП

Всички сме за мир, но трябва да имаме партньор за този разговор. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на бТВ.

„Не мога да говоря от името на Андрей Гюров, но това, което чух от него, е, че той иска подкрепа от всички български граждани, на които им пука. Всички знамена, които могат да се веят в странта, трябва да са на България и ЕС“, каза още той.

По думите му е важно какъв президент искат българските граждани. „Искаме ли да имаме президент, който е гумен печат на Румен Радев?“, попита председателят на ПП. Той се аргументира като посочи ситуацията с проектобюджета на правителството, когато се е видяло, че за Йотова „беше по-важно да не се скара с Румен Радев, а не да защити българските граждани“.

Андрей Гюров е независим, разбира от финанси и ще защитава интереса на българските граждани, а не на лобита, завърши Асен Василев.

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