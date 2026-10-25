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ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%
ТАРАЛЕЖ

На трето място е двойката Костадинов - Волгин с 13.519% подкрепа

От Централната избирателна комисия започнаха да публикуват данни от обработените протоколи. 

При 7.37% - двойката Йотова-Вълчев е подкрепена от 35.504%, а на второ място с подкрепа от 30.289%.

На трето място е двойката Костадинов - Волгин с 13.519% подкрепа.

Четвърта е двойката Радостин Василев - Красимир Манов. Те са спечелили 4.1 на сто от вота. 

"Не подкрепям никого" за заявили 4.766%.

По данни на ЦИК - избирателната активност към 16 часа е 15.95%.

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