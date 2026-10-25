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Анализатори коментират ниската избирателна активност и електоралния отлив на ПБ

Анализатори коментират ниската избирателна активност и електоралния отлив на ПБ

По отношение на „Прогресивна България“ имаме формация, която няма своя история, не знаем какъв е твърдият й електорат, заяви на свой ред журналистът Веселин Стойнев

Страшно е, че избирателната активност е ниска. Ще ми се да се чуе гласа на хората. Младите едва ли искат пак Делян Пеевски да наклони кой да бъде президент. Това заяви в ефира на бТВ журналистът Иван Ченчев. Според него прогнозите на хората по улицата са се оказали по-точни от тези на хората по студията.

Отливът на електорат от Илияна Йотова бе обяснен от журналиста с това, че цените се вдигат. „Естествено, че ще има отлив. Ако тази зима мине по начина, по който се задава, хората могат да поискат и Крумовите закони през февруари месец“, допълни той.

По отношение на „Прогресивна България“ имаме формация, която няма своя история, не знаем какъв е твърдият й електорат, заяви на свой ред журналистът Веселин Стойнев. Хората не са видели конкретна програма, а лозунги в кампанията на Йотова, допълни той. Тя има шанс да върне част от избирателите на „Прогресивна България“, каза още Стойнев. По думите му думата „коалиция“ е станала мръсна дума.  

Според икономистът Полина Карастоянова пък гражданите са били отблъснати от това да гласуват заради компроматния характер на кампанията.

Журналистът Йово Николов обаче контрира, че „не е видял“ компромати в кампанията, доколкото помилването на наркодилър  от Илияна Йотова било факт. „Йотова ползва ресурса на Радев, а в момента правителството на Радев тръгва надолу“, каза още той. Според него „Прогресивна България няма структури, а партията е спечелила парламентарните избори покрай ентусиазма на протестите и заради това, че „Кандев осигури честни избори“. По думите му ГЕРБ е получил ролята на формацията, която може да реши кой да спечели изборите на балотажа. Избирателите на "Възраждане" вероятно ще прелеят към Йотова, допълни той. 

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